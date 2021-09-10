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    17:49, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Семь беременных женщин находятся в реанимации ковидных стационаров Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области в ковидном стационаре получают лечение 36 беременных женщин, из них семеро находятся в реанимации. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По области с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18 836 случаев заболевания, что составляет на 100 тысяч населения по 1 654 человек. Случаев пневмонии зарегистрировано 7 117, что на 100 тысяч населения составляет – 625. С января по 10 сентября в области было зарегистрировано 13 829 случаев. Из них 1 005 беременных женщин, 3 601 детей получают стационарное лечение. На 100 тысяч населения показатель заболевания составляет 12 014», - сказал Алмас Мадиев.

    По его словам, заболеваемость в регионе за последние две недели снизилась на 87 случаев.

    «На сегодня в стационарах получают лечение 36 беременных женщин, из них семеро находятся в реанимации», - добавил Алмас Мадиев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Жамбылская область Общество Статистика
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