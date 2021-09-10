Семь беременных женщин находятся в реанимации ковидных стационаров Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области в ковидном стационаре получают лечение 36 беременных женщин, из них семеро находятся в реанимации. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По области с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18 836 случаев заболевания, что составляет на 100 тысяч населения по 1 654 человек. Случаев пневмонии зарегистрировано 7 117, что на 100 тысяч населения составляет – 625. С января по 10 сентября в области было зарегистрировано 13 829 случаев. Из них 1 005 беременных женщин, 3 601 детей получают стационарное лечение. На 100 тысяч населения показатель заболевания составляет 12 014», - сказал Алмас Мадиев.

По его словам, заболеваемость в регионе за последние две недели снизилась на 87 случаев.

«На сегодня в стационарах получают лечение 36 беременных женщин, из них семеро находятся в реанимации», - добавил Алмас Мадиев.