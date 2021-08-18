Семь беременных женщин и 19 детей с коронавирусом находятся в стационарах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области назвали ситуацию с распространением коронавируса среди беременных критической, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления Нурлан Айманов сообщил, что с начала пандемии коронавирус выявили у 511 беременных женщин. В том числе 61 женщина заболела за последний месяц. Сейчас под наблюдением находятся 11 женщин, их них семь в стационаре. Одна беременная – на аппарате ИВЛ, еще одна – в тяжелом состоянии.

«Заболевание у беременных женщин протекает в крайне тяжелой форме. В некоторых случаях приходится с целью спасения жизни беременной преждевременно родоразрешать в недоношенных сроках. С июня методом кесарева сечения были родоразрешены 15 женщин. Четыре ребенка до сих пор находятся в реанимации, один недоношенный ребенок скончался», - проинформировал Н. Айманов.

По его словам, заболеваемость COVID-19 среди детей, по сравнению с прошлым годом, возросла в 8,5 раза. Сейчас под наблюдением находятся 263 маленьких пациента. В том числе 19 детей получают лечение в стационаре.

«Количество госпитализированных детей увеличилось в 4,3 раза. Заболевание у детей протекает, в отличие от прошлого года, не в бессимптомной форме, а со всеми клиническими проявлениями: повышением температуры, интоксикацией, одышкой», - сказал Н. Айманов.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 20 575 случаев коронавируса.