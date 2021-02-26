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    14:16, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Семь барж сорвало с якоря у порта Баутино

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    БАУТИНО. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий 7 барж сорвало с якорной бочки у порта Баутино в Тюб-Караганском заливе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    Приблизительно в 03:00 часов сильный ветер, а также уходящий лёд спровоцировали отход барж.

    Сейчас баржи дрейфуют в сторону острова Кулалы, севернее порта Баутино. Для их возвращения уже направлен буксир.

    Пострадавших нет, угрозы безопасности мореплавания нет, загрязнения воды также нет.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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