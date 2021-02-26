Семь барж сорвало с якоря у порта Баутино

БАУТИНО. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий 7 барж сорвало с якорной бочки у порта Баутино в Тюб-Караганском заливе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Приблизительно в 03:00 часов сильный ветер, а также уходящий лёд спровоцировали отход барж.

Сейчас баржи дрейфуют в сторону острова Кулалы, севернее порта Баутино. Для их возвращения уже направлен буксир.

Пострадавших нет, угрозы безопасности мореплавания нет, загрязнения воды также нет.