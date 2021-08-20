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Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске

20 Августа 2021 09:43
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Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за безопасностью дорожного движения каждый день следят 26 автопатрулей и 410 камер видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, инспекторы Центра оперативного управления контролируют обстановку через камеры, установленные на столбах и крышах домов. Кроме инспекторов и патрульных, нарушения Правил дорожного движения фиксируют автоматические системы. В Петропавловске их семь.

Три системы «Интегра» установлены на перекрестках улиц Астана-Интернациональная, Назарбаева-Абая и Жамбыла-Интернациональная. «Интегра» фиксирует проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Четыре системы «Мираж» на перекрестках улиц Мусрепова-Жамбыла, Сутюшева-Жумабаева, Жамбыла-Партизанская и Назарбаева-Интернациональная регистрируют проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима.

С начала года системы зафиксировали 3 786 нарушений Правил дорожного движения. Из них 3 340 выездов за стоп-линию, 436 нарушений скоростного режима и 10 проездов на запрещающий сигнал светофора.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Транспорт   #МВД РК   #Общество   #Дороги  
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Автор:

Олеся Жуковень

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