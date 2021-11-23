НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь авто, находившихся в криминальном розыске, выявили в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По информации департамента полиции, с 1 ноября по сегодняшний день при помощи аппаратно-программного комплекса «Мираж-Ураган» выявлено 126 неустановленных транспортных средств, ввезенных со стран ЕАЭС. Выдано 270 предписаний о наличии нарушений, зафиксированных автоматическими системами. 16 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Выявлено 7 транспортных средств, находящихся в криминальном розыске.

К примеру, был задержан злостный нарушитель правил дорожного движения, водитель автомашины Datsun с российским учетом, которому выдано 21 действующих предписаний на общую сумму более 600 тысяч тенге. Помимо действующего предписания на водителя были составлены административные протоколы за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и за нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании.

Кроме того, благодаря совместной работе с ДГД города Актобе задержано 3 водителей, имеющие государственный долг на сумму более 1 млн тенге.