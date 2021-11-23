РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:25, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Семь авто, находившихся в криминальном розыске, выявили в Актюбинской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь авто, находившихся в криминальном розыске, выявили в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По информации департамента полиции, с 1 ноября по сегодняшний день при помощи аппаратно-программного комплекса «Мираж-Ураган» выявлено 126 неустановленных транспортных средств, ввезенных со стран ЕАЭС. Выдано 270 предписаний о наличии нарушений, зафиксированных автоматическими системами. 16 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Выявлено 7 транспортных средств, находящихся в криминальном розыске.

    К примеру, был задержан злостный нарушитель правил дорожного движения, водитель автомашины Datsun с российским учетом, которому выдано 21 действующих предписаний на общую сумму более 600 тысяч тенге. Помимо действующего предписания на водителя были составлены административные протоколы за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и за нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании.

    Кроме того, благодаря совместной работе с ДГД города Актобе задержано 3 водителей, имеющие государственный долг на сумму более 1 млн тенге.


    Теги:
    Авто с иностранными номерами Транспорт Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!