Семь акмолинских школ повторно не прошли аттестацию

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По итогам государственной аттестации за 2021 и 2022 годы семь школ Акмолинской области повторно не прошли аттестацию, сообщил на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Орал Каппасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на 30 июня 2023 года проведена государственная аттестация в 84 организациях образования из 172 запланированных. Аттестация проведена в 29 организациях дошкольного воспитания и обучения (25 государственных и 4 частных), 35 государственных школах, 20 организациях технического и профессионального образования (14 государственных и 6 частных).

Аттестованы с первого раза оказались четыре колледжа (Музыкальный колледж имени Біржан сал, Высший колледж культуры имени Ақана сері, Высший технический колледж и Учреждение «Колледж «Бурабай» г.Кокшетау»), две школы (Областная специализированная школа-лицей-интернат №4 «Болашак» г. Степногорска и начальная школа с. Кемерколь Аккольского района) и четыре детских сада (детский сад «Светлячок» п.Аршалы, «Ясли-сад «Айналайын» с.Заречного Есильского района, «Ясли-сад «Зерек» г.Кокшетау и «Детский сад №4 «Арман» г.Степногорска).

«С учетом устранения нарушений при повторной аттестации аттестованы 20 колледжей, 12 детских садов, 20 школ, у остальных организаций не наступил срок устранения нарушений. По итогам государственной аттестации за 2021 и 2022 годы 7 школ области повторно не прошли аттестацию. Основные нарушения, выявленные при проведении государственной аттестации: предоставление некачественных материалов самооценки, несоответствие рабочих учебных планов Типовым учебным планам, необеспеченность педагогами по соответствующим профилям, несоответствие квалификационным требованиям, непрохождение порогового уровня при проведении тестирования учащихся выпускных классов, несоблюдение сроков прохождения курсов повышения квалификации, несоответствие организованной деятельности в разновозрастных дошкольных группах, нарушение возрастной периодизации при комплектовании детей в группы», - подчеркнул О. Каппасов.

На второе полугодие 2023 года по результатам оценки степени риска 7 повторно неаттестованных школ включены в список профилактического контроля с посещением.

Кроме того, ведомством было выдано 22 приложения к лицензии организациям ТиППО, 18 переоформлено, девяти отказано. Также выдано одно приложение к лицензии школам региона, переоформлено шесть и отказано в 10 случаях.

«Основной причиной отказа в выдаче лицензии и приложении к лицензии является несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании образовательной деятельности, неоднократное предоставление неполного пакета документов. Департаментом ведется работа по возврату приложений к лицензиям по специальностям, где нет набора учащихся и не ведется образовательная деятельность. На 1 июня 11 колледжей вернули приложения по 36 специальностям и 46 квалификациям», - резюмировал выступающий.