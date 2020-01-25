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Селянин поджигал подворья соседей в Атырауской области

25 Января 2020 06:19
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Селянин поджигал подворья соседей в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Селянина, поджигавшего подворья соседей, задержали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В течение нескольких дней житель села Тандай Махамбетского района сознательно поджигал подворья соседей. Пожар начинался на заднем дворе, где хранилось запасенное на зиму сено и другие корма для животных. К счастью, хозяева или соседи успевали заметить огонь и не давали ему распространиться на дома. Всего пострадало четыре двора. Подозреваемый задержан. Им оказался 42-летний житель села»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

Махамбетским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело против поджигателя по статье 202 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».



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Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
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Автор:

А. Соколов

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