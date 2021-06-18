Селу Косшы присвоят статус города областного значения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день разработан алгоритм, предусматривающий придание селу Косшы статуса города областного значения. Об этом заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Динамично развивается село Косшы. Несмотря, на проводимые масштабные работы и вложения, село растет, соответственно требуется дополнительная инфраструктура. На сегодняшний день разработан алгоритм, предусматривающий придание селу статуса города областного значения», - отметил аким Акмолинской области на брифинге в СЦК.

По его словам, в год 30-летия Независимости страны, работа исполнительных органов целиком направлена на дальнейшее улучшение качества жизни акмолинцев и создание комфортных условий проживания.

«Поэтому юбилейный лозунг «Созидание во имя людей» находит практическую реализацию в новых проектах в экономике и социальной сфере», - сказал Е. Маржикпаев.