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    21:27, 22 Май 2025 | GMT +5

    Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Астане

    В столице 24 и 25 мая будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    ярмарка
    Фото: акимат Астаны

    На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

    Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

    Мероприятие будет проходить 24 и 25 мая с 09:00 утра до 19:00 вечера в торгово-развлекательном центре «Koktal» по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а.

    Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта каждый день с 9:00 до 19:00.

    Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что позволяет обеспечить комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

    Теги:
    Регионы Школьная ярмарка Астана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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