Сельский учитель из Акмолинской области смотрит вместе с учениками кино на уроках истории

Молодой педагог общеобразовательной школы села Петровка Акмолинской области Зарина Ищанова разнообразила уроки истории с помощью совместного просмотра исторического кино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Зарина Тайпаковна стала применять новый и интересный для сельских школьников метод – совместный просмотр исторических кинокартин. И это стало давать свои первые плоды. Учащиеся прочувствовали эпоху, окунулись, проследили хронологию. Обсуждение просмотренных кинокартин стало улучшать аналитическое мышление учащихся. Если еще принять во внимание тот факт, что история изучается только с 5-го класса, и для них это относительно новое понятие, то усваивание нового материала на двух уровнях восприятия гораздо практичней.

Цель проекта отразить возможности кино как средства изучения истории и воспитания подрастающего поколения в современных условиях.

Экранное искусство имеет немалый вес в формировании личности. Дети обычно делают то, что видят, поэтому просмотр качественных кинокартин позволит заложить информацию не только аудиально, но и визуально.

- За эти 3 года мы увидели историю с другой стороны. Изучив одну тему, мы просматривали кино и могли не только обобщить, но также углубить свои знания. Детям не интересно учить историю по учебникам, я сама была в их числе. Другое дело, когда видишь все это своими глазами, видишь историю с другого ракурса. Сериал, который я хорошо запомнила это «Тар заман». Этот сериал рассказывает историю не только создания правительства Алашорды, и пути получения независимости, также отражены человеческие ценности, - рассказывала выпускница школы Шуга Нуркенова.

Исторические фильмы дают возможность окунуться в эпоху, дополнить свои знания недостающими фактами из прошлого. Они помогают зрителям понять себя, прошлое, которое нельзя забывать. Подобные фильмы воспитывают нас, дают возможность посмотреть на событие под другим углом.

- Зачастую, мы, изучая историю, смотрим на сухие факты и цифры, забывая о том, что за всем этим стоит ЧЕЛОВЕК. Людям свойственно ошибаться, разочаровываться, выплескивать гнев и порой такие действия приводят к необратимым последствиям. Важно донести это до подрастающего поколения, чтобы они не совершали ошибок в будущем. Художественное кино не претендует на историческую объективность и правдивость, но сохраняется общая черта эпохи. Важны взгляды, эмоции действия актеров, глядя на все это ученики смогут дать оценку происходящему, - отмечает молодой педагог.

К слову, Зарина Ищанова выпускница Евразийского Национального университета имени Л.Н.Гумилева. Во время написания магистерской диссертации, научный руководитель часто советовал просмотр кинокартин, и научил читать между строк. Ценность этого метода была высокой, и необходимо было им поделиться.