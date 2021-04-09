Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Село в ВКО затопило талыми водами: спасатели проводят эвакуацию жителей

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Апреля 2021, 22:45
Село в ВКО затопило талыми водами: спасатели проводят эвакуацию жителей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В селе Новопокровка из-за подтопления талыми водами проводится оперативная эвакуация населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области в сети Instagram.

«Спасатели ДЧС ВКО​ и местные исполнительные органы прибыв в село Новопокровка Бородулихинского района, приняли решение по организации оперативной эвакуации населения. В посёлке талыми водами подтоплены придомовые территории. Вода составила от 10 до 30 сантиметров. На данный момент проведена эвакуация людей из 10 жилых домов, которые разместились у родственников. В школе и акимате подготовлены эвакуационные пункты», - сообщили в ведомстве.

На месте задействовано 83 человека личного состава и 19 единиц техники, ​3 плавсредства, 5 мотопомп ДЧС ВКО и местных исполнительных органов, ​ воинской части​ №68303, ​ произведена укладка мешкотары в количестве 400 штук.​ ​ ​ ​

photo


«Жители проинструктированы по действиям в паводковый период», - добавили в департаменте.

Также начал действовать телефон горячей линии в кризисном центре ДЧС ВКО.

Люди, попадающие в зону риска подтопления, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи.

ДЧС ВКО сообщает, что личный состав переведен на усиленный вариант службы. В кризисном центре развернут оперативный штаб.​


Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Видео   Паводок   Регионы Казахстана   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области