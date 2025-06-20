Село в СКО с населением более 11 тысяч человек осталось без питьевой воды

Согласно информации местных жителей, перебои начались еще в конце мая. По словам жительницы села Мадины Баймендиной, воду отключают на 3-4 дня, а в некоторые дни она подаётся лишь на короткое время.

— Я многодетная мать. Без воды становится крайне трудно — невозможно ни постирать, ни приготовить еду, ни выкупать детей. Общественная баня тоже не работает из-за отсутствия воды. Люди, живущие в частных домах, не могут поливать огороды и поить скот. А что говорить о многоквартирных домах? Там из-за отключения воды остановилась и канализация, — делится она.

Изначально, по словам жителей, проблему объясняли сменой компании, занимающейся водоснабжением.

— Мы обращались в Министерство национальной экономики. После этого к нам приезжал заместитель акима района и сообщил, что сейчас проходит смена водоснабжающей компании, и на это требуется время. Позже стали говорить, что из-за долгов населения воду отключают. Мол, как только люди полностью погасят задолженность — подача воды возобновится. Сейчас воду привозят на машине, но только на один час в день. Этого катастрофически не хватает: в лучшем случае семье достаётся два ведра. Запастись впрок не получается — воду развозят в маленькой бочке. Некоторые улицы остаются вовсе без подвоза, — рассказывает Мадина Баймендина.

Жителям заранее направили уведомление об отключении. При этом выяснилось, что прежний поставщик — ТОО «Саумалколь жылу» — имеет задолженность на сумму более 104 млн тенге.

Как сообщили в акимате Айыртауского района, отныне водоснабжение села будет осуществлять ТОО «Айыртау-Коммун-Сервис».

— ТОО «Саумалколь жылу» было отключено от системы из-за долгов за электроэнергию и водоснабжение перед областным филиалом ГП «Казводхоз». В настоящее время функции по водоснабжению переданы ТОО «Айыртау-Коммун-Сервис». Ведётся работа по привлечению финансирования для приобретения дополнительного технического оборудования и проведения капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. По состоянию на сегодня водоснабжение нормализовалось, — говорится в официальном ответе.

Жители сообщают, что на некоторых улицах Саумалколя вода уже появилась, однако значительная часть населения всё ещё вынуждена ждать подачи чистой воды.

— В отдельных микрорайонах воды до сих пор нет. Говорят «аварийная ситуация». Когда воду дали большинству, микрорайон ЖДС оставался без неё два дня. Затем воду туда подали, но отключили в других районах. Почему так происходит? — возмущаются сельчане.

По данным акимата, в селе Саумалколь проживает около 11 500 человек. Здесь насчитывается 40 многоквартирных домов, 3755 частных домов и 3891 абонент, из которых 120 — юридические лица. К центральной системе водоснабжения подключено 62% жилых строений.

Во всём Айыртауском районе расположено 76 населённых пунктов, из которых 28 не имеют доступа к централизованной системе водоснабжения. В этом году планируется подключить к центральным сетям ещё 12 сёл.

Ещё по пяти населённым пунктам подготовлены проекты по строительству водопроводов, и на их реализацию уже поданы заявки на финансирование из бюджета.