Село Косшы хотят превратить в город без отходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО «Оператор РОП» Медет Курмангалиев предложил превратить село Косшы близ столицы в город без отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение пяти лет будет приобретено 17 тысяч контейнеров, 49 единиц спецтехники. В этом году планируем ввести проект «безотходный город». Есть договоренность с акиматом Акмолинской области. Село Косшы планируется превратить в «безотходный город», - сказал Медет Курмангалиев, выступая на пятом евразийском бизнес-форуме по возобновляемой энергии и переработке отходов «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM».

Для этого, как отметил спикер, необходимо акимату Акмолинской области устранить все несанкционированные свалки.

ТОО «Оператор РОП» берет на себя всю ответственность по материально-техническому обеспечению всей инфраструктуры по сбору мусора.

«Также мы планируем охватить всю Алматинскую область. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по закупу. Мы в этом направлении будем проводить поэтапную работу», - добавил Медет Курмангалиев.

Ранее сообщалось, что селу Косшы присвоят статус города областного значения.