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    16:21, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Село Косшы хотят превратить в город без отходов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО «Оператор РОП» Медет Курмангалиев предложил превратить село Косшы близ столицы в город без отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В течение пяти лет будет приобретено 17 тысяч контейнеров, 49 единиц спецтехники. В этом году планируем ввести проект «безотходный город». Есть договоренность с акиматом Акмолинской области. Село Косшы планируется превратить в «безотходный город», - сказал Медет Курмангалиев, выступая на пятом евразийском бизнес-форуме по возобновляемой энергии и переработке отходов «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM».

    Для этого, как отметил спикер, необходимо акимату Акмолинской области устранить все несанкционированные свалки.

    ТОО «Оператор РОП» берет на себя всю ответственность по материально-техническому обеспечению всей инфраструктуры по сбору мусора.

    «Также мы планируем охватить всю Алматинскую область. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по закупу. Мы в этом направлении будем проводить поэтапную работу», - добавил Медет Курмангалиев.

    Ранее сообщалось, что селу Косшы присвоят статус города областного значения.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Благоустройство Акмолинская область
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