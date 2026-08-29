Селин Дион прибыла в Париж, где вернется на сцену после продолжительной болезни

Канадская певица Селин Дион прибыла в Париж, где готовится к серии из 16 концертов. Для артистки это станет полноценным возвращением на сцену после шестилетнего перерыва, связанного с состоянием здоровья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Первые концерты пройдут с 12 сентября по 17 октября. В этот период Дион планирует выступать три раза в неделю — по средам, пятницам и субботам. Каждый концерт смогут посетить более 30 тыс. зрителей, при этом билеты были распроданы за несколько месяцев до начала выступлений. Еще 10 концертов запланированы на май 2027 года.

Певица прибыла во французскую столицу 28 августа и приступила к репетициям. Поклонники встретили ее у парижского отеля Royal Monceau.

🎶 Céline Dion est arrivée vendredi à Paris, à environ deux semaines du coup d’envoi d’une série de concerts suscitant un engouement mondial, selon un journaliste de l’AFP. pic.twitter.com/RPkjE6IIxO — Agence France-Presse (@afpfr) August 28, 2026

За исключением выступления на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, Селин Дион не давала полноценных концертов во Франции почти 10 лет. Последняя серия ее выступлений в стране состоялась в 2017 году.

Шестилетний перерыв в концертной деятельности был связан с состоянием здоровья певицы. У нее диагностирован синдром ригидного человека — редкое неврологическое заболевание, которое, в частности, создает сложности при пении и выступлениях.

Селин Дион имеет давние творческие связи с Францией: 15 из 27 ее студийных альбомов записаны на французском языке. Париж певица ранее называла своим вторым домом.

Ранее Kazinform сообщал, что в 2024 году Селин Дион впервые за несколько лет появилась на большой сцене на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Тогда певица исполнила песню Эдит Пиаф Hymne à l’amour с Эйфелевой башни.