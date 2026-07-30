Сельхозярмарка с продукцией фермеров пройдет в Астане

1 и 2 августа в Астане состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

— Мероприятие будет проходить 1 и 2 августа с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б. Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, — сообщили в столичном акимате.

Напомним, в Астане c 25 по 26 июля прошла городская сельскохозяйственная ярмарка.

Казахстанцы стали питаться разнообразнее: растет потребление мяса, молока, овощей и рыбы. Подробнее — в материале.