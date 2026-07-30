KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Сельхозярмарка с продукцией фермеров пройдет в Астане

    1 и 2 августа в Астане состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    ярмарка рынок продукты
    Фото: акимат Астаны

    На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

    — Мероприятие будет проходить 1 и 2 августа с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б. Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, — сообщили в столичном акимате. 

    Напомним, в Астане c 25 по 26 июля прошла городская сельскохозяйственная ярмарка.

    Казахстанцы стали питаться разнообразнее: растет потребление мяса, молока, овощей и рыбы. Подробнее — в материале.

    Регионы Казахстана Сельхозпродукция Астана Продукты
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор