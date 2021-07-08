Селфи с «Калашниковым»: 18-летнего костанайца накажут за кражу макета автомата
Бывший ученик Аятской средней школы в Костанайской области, 18-летний житель поселка решил сделать красочное селфи. Для этого он решил использовать макет автомата Калашникова ММГ-АК74М.
Окончив школу в прошлом году, он прекрасно знал, в каком кабинете находится макет оружия. Для исполнения своей мечты он направился в кабинет, взломал замок и забрал «Калашников».
Но сделать селфи ему так и не удалось. Пропажу быстро обнаружили педагоги и обратились в полицию», - сообщили в ведомстве.
Полицейские Денисовского отдела полиции задержали похитителя, макет оружия вернули в школу.
Директор школы Сауле Утарбаева поблагодарила стражей порядка за оперативное реагирование на факт происшествия. В своем письме она отметила профессионализм и слаженность в работе коллектива Денисовского отдела полиции.
Действия похитителя квалифицированы по статье 291 УК РК, как хищение оружия.