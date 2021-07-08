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    14:55, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Селфи с «Калашниковым»: 18-летнего костанайца накажут за кражу макета автомата

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — За кражу из школы макета автомата Калашникова 18-летнего жителя Костанайской области накажут по статье Уголовного кодекса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Бывший ученик Аятской средней школы в Костанайской области, 18-летний житель поселка решил сделать красочное селфи. Для этого он решил использовать макет автомата Калашникова ММГ-АК74М.

    Окончив школу в прошлом году, он прекрасно знал, в каком кабинете находится макет оружия. Для исполнения своей мечты он направился в кабинет, взломал замок и забрал «Калашников».

    Но сделать селфи ему так и не удалось. Пропажу быстро обнаружили педагоги и обратились в полицию», - сообщили в ведомстве.

    Полицейские Денисовского отдела полиции задержали похитителя, макет оружия вернули в школу.

    Директор школы Сауле Утарбаева поблагодарила стражей порядка за оперативное реагирование на факт происшествия. В своем письме она отметила профессионализм и слаженность в работе коллектива Денисовского отдела полиции.

    Действия похитителя квалифицированы по статье 291 УК РК, как хищение оружия.


    Теги:
    Костанайская область Общество Правоохранительные органы
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