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Селфи ценой жизни - на железной дороге погибли двое подростков

27 Декабря 2021 21:07
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Селфи ценой жизни - на железной дороге погибли двое подростков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ҚТЖ обращается к казахстанцам с просьбой – быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ҚТЖ.

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На железной дороге участились трагические случаи с участием детей – за последние три дня погибли двое подростков.

Так, 25 декабря текущего года на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток от удара током контактного провода.

Аналогичный случай произошел сегодня, 27 декабря текущего года на станции Алматы в приемоотправочном парке. Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте. По данным фактам проводятся расследования.

АО «НК «ҚТЖ» обращается к казахстанцам с просьбой – быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности.

Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности, где необходимо четко соблюдать правила личной безопасности. Необходимо переходить железнодорожные пути в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, настилами, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не делать фото- и видеосъемки на железнодорожных путях, вагонах поездов. Категорически запрещено фотографироваться рядом с проводами под высоким напряжением, на перронах, опасных местах, где легко оступиться. Ни один сверхудачный кадр не стоит здоровья или жизни.


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#КТЖ   #Происшествия  
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