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Селфи ценой жизни: Двое подростков погибли на железной дороге

28 Декабря 2021 09:52
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Селфи ценой жизни: Двое подростков погибли на железной дороге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На железной дороге участились трагические случаи с участием детей - за последние три дня погибли двое подростков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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Так, по информации КТЖ, 25 декабря на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток от удара током контактного провода.

Аналогичный случай произошел 27 декабря на станции Алматы в приемоотправочном парке. Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте.

По данным фактам проводятся расследования.

АО «НК «ҚТЖ» обращается к казахстанцам с просьбой быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности.

«Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности, где необходимо четко соблюдать правила личной безопасности. Необходимо переходить железнодорожные пути в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, настилами, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не делать фото- и видеосъемки на железнодорожных путях, вагонах поездов. Категорически запрещено фотографироваться рядом с проводами под высоким напряжением, на перронах, опасных местах, где легко оступиться. Ни один сверхудачный кадр не стоит здоровья или жизни», - подчеркнули в ведомстве.

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#КТЖ   #Происшествия   #Транспорт  
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