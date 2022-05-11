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Селевым потоком унесло двух человек в Узбекистане
11 Мая 2022 13:24

Селевым потоком унесло двух человек в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На юге Узбекистана в результате кратковременных проливных дождей двух человек унесло селевым потоком, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС республики.

По данным ведомства, 10 мая около 16:00 на территории Сариасийского района Сурхандарьинской области в результате кратковременных проливных дождей трех человек унесло селем. Один их них был пастухом, еще двое находились в автомобиле марки Nexia. Пастуху удалось спастись, судьба людей в автомобиле неизвестна.

В настоящее время сотрудники МЧС, местные жители и другие соответствующие ведомства проводят спасательно-поисковые работы.

В апреле проливные дожди спровоцировали в Узбекистане сильнейшие за последние 80 лет наводнения и сели. По последним данным Узгидромета, до 13 мая в предгорных и горных районах Узбекистана пройдут дожди, в связи с ними ожидается повышенная опасность селе-паводковых явлений.


Автор:
Корреспондент
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