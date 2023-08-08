Селевые потоки затопили 92 дома близ Иссык-Куля

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в Тюпском районе Иссык-Кульской области селевые потоки затопили три села и внутренние дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство чрезвычайным ситуациям КР.

По данным ведомства, в связи с наводнением, вызванным обильным дождем, в населенных пунктах Талды-Суу, Корумду и Коочу введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне затопления,в результате схода селевых потоков оказались 92 жилых дома, подвалы и придомовые территории, сельхозугодия и внутренние дороги.

На месте стихийного бедствия работают 249 человек, из них 103 спасателя МЧС КР, а также привлечена специальная техника ведомства. Комиссия гражданской обороны проводит работу по определению материального ущерба и подсчету поврежденных домов.