5 Мая 2022 23:21

Селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сход селя произошёл сегодня, 5 мая, после дождя. Потоки дошли до трассы, соединяющей Актау и Жанаозен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Водители авто, ставшие свидетелями природного явления, записывают видео с проезжей части. На трассах наблюдается нулевая видимость из-за осадков.

По прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», в Мангистауской области 6, 7 мая ожидаются дожди и усиление ветра.

Ранее, в конце апреля, жители Актау на набережной города провели обряд вызова дождя.