Селевая обстановка в горах Казахстана остается стабильной — МЧС

Около 3 млн кубометров воды контролируемо отвели из прорывоопасных моренных озер Казахстана в течение селеопасного периода 2026 года. Под круглосуточным наблюдением — 15 наиболее опасных озер, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуауциям РК.

Для регулирования уровня воды специалисты установили около 50 сифонных труб. После снижения объема воды до безопасных отметок работа большинства из них была приостановлена.

Фото: МЧС РК

В настоящее время водоотведение продолжается на озерах № 9 Аксай и № 19 Талгар.

Фото: МЧС РК

9 сентября сотрудники «Казселезащиты» совместно с учеными и профильными специалистами провели аэровизуальное обследование северного склона Иле Алатау на участке от бассейна реки Узынкаргалы до реки Турген.

По данным МЧС, селевая обстановка в горных районах остается стабильной. На большинстве моренных озер наблюдается сезонное снижение уровня воды, а приток талых вод с ледников значительно сократился. Признаков активизации ледниковых процессов и повышения селевой опасности специалисты не обнаружили.

Фото: МЧС РК

Наблюдение за потенциально опасными участками ведется круглосуточно с использованием автоматизированных систем, видеонаблюдения и гидрометеорологических датчиков.

С начала селеопасного периода специалисты провели 852 наземных и 17 аэровизуальных обследований. Мониторинг продолжится до завершения селеопасного периода.

Фото: МЧС РК

В МЧС напомнили, что при получении предупреждения о селевой угрозе необходимо следовать указаниям экстренных служб, не приближаться к руслам рек и горным ущельям, а также заранее определить безопасный маршрут эвакуации.

Ранее корреспондент Kazinform разбирался, возможен ли в Алматы «сценарий Непала».