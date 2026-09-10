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    Селевая обстановка в горах Казахстана остается стабильной — МЧС

    Около 3 млн кубометров воды контролируемо отвели из прорывоопасных моренных озер Казахстана в течение селеопасного периода 2026 года. Под круглосуточным наблюдением — 15 наиболее опасных озер, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуауциям РК.

    горы сель
    Фото: МЧС РК

    Для регулирования уровня воды специалисты установили около 50 сифонных труб. После снижения объема воды до безопасных отметок работа большинства из них была приостановлена.

    Селевая обстановка в горах Казахстана остается стабильной — МЧС
    Фото: МЧС РК

    В настоящее время водоотведение продолжается на озерах № 9 Аксай и № 19 Талгар.

    Селевая обстановка в горах Казахстана остается стабильной — МЧС
    Фото: МЧС РК

    9 сентября сотрудники «Казселезащиты» совместно с учеными и профильными специалистами провели аэровизуальное обследование северного склона Иле Алатау на участке от бассейна реки Узынкаргалы до реки Турген.

    По данным МЧС, селевая обстановка в горных районах остается стабильной. На большинстве моренных озер наблюдается сезонное снижение уровня воды, а приток талых вод с ледников значительно сократился. Признаков активизации ледниковых процессов и повышения селевой опасности специалисты не обнаружили.

    горы озера сель
    Фото: МЧС РК

    Наблюдение за потенциально опасными участками ведется круглосуточно с использованием автоматизированных систем, видеонаблюдения и гидрометеорологических датчиков.

    С начала селеопасного периода специалисты провели 852 наземных и 17 аэровизуальных обследований. Мониторинг продолжится до завершения селеопасного периода.

    Селевая обстановка в горах Казахстана остается стабильной — МЧС
    Фото: МЧС РК

    В МЧС напомнили, что при получении предупреждения о селевой угрозе необходимо следовать указаниям экстренных служб, не приближаться к руслам рек и горным ущельям, а также заранее определить безопасный маршрут эвакуации.

    Ранее корреспондент Kazinform разбирался, возможен ли в Алматы «сценарий Непала».

    МЧС Казселезащита Сель Казахстан Озеро Природные катаклизмы Горы Природа Безопасность
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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