Селеопасный период наступил в Восточном Казахстане
Ежегодно в целях безопасности проводятся аэровизуальные обследования, начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полной их оттепели для контроля селеопасной обстановки. По результатам можно отметить, что морено – подпрудные и каровые озера имеют устойчивые водоудерживающие гребни, состоящие в основном из скальных пород, следовательно и низкую возможность прорыва. Прорыв возможен только при значительном сейсмическом воздействий, пояснили в ДЧС.
В области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек: Громотуха, Уба – город Риддер; Бухтарма, Хамир, Черновая - район Алтай; Бухтарма – Катон-Карагайский район; Кендерлык – Зайсанский район.
«В целях подготовки к безопасному прохождению селе-, оползнеопасного периода департаментом по чрезвычайным ситуациям, совместно с филиалом ГУ «Казселезащита» Восточно-Казахстанским территориальным эксплуатационным управлением подготовлен План мероприятий по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры области на селеопасных и оползнеопасных участках. Разработан график плановых наземных и аэровизуальных обследований по руслам рек и селе-, оползне опасных участков. Запланированы батиметрические работы на моренных озерах.
Проведена установка 46 предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18-ти щитов на оползне опасных участках, выдано 32 Уведомления-рекомендации местным исполнительным органам селе-, оползнеопасных районов и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально селеопасных участках», - сообщила пресс-служба ДЧС.
Для ведения мониторинга за селе-. оползневой обстановкой, дополнительно к 3 постоянным круглогодичным гидропостам открыто 9 сезонных гидропостов и 1 водный маршрут.
В соответствии с Планом действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий на территории области создана группировка сил и средств. В состав группировки входит 547 человек личного состава, 77 единиц техники, 15 единиц прицепных и 122 единицы переносных мотопомп, 30 единиц плавательных средств.
«Объем воды в мореных озерах составляет от 40 до 70 кубометров, активных угроз схода грязевого потока нет. На территории области обстановка стабильная, все селеопасные участки находятся под наблюдением работников филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК, силы и средства департамента по ЧС ВКО находятся в постоянной готовности. В ближайшее время пройдет первый в текущем году облет обследования высокогорных мореных озер», - прокомментировали в филиале ВКО ГУ «Казселезащита».
ДЧС ВКО напоминает правила безопасности в туристических поездках:
Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время суток.
До похода выясните прогноз погоды перед выходом на маршрут.
Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. При ухудшении погоды спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.
На горных маршрутах внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
Не забирайтесь на крутые склоны в целях исключения травматизма.
Не допускайте перегрева, переохлаждения организма.
Если Вы берете с собой в горы детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их без присмотра и внимания.
Имейте с собой достаточный запас воды. Возьмите с собой ориентиры на местности (компас).
Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе. Обязательно иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов. Темп движения определяется по слабейшему в группе.
Для первого похода по незнакомому маршруту желательно найти в попутчики того, кто уже по нему ходил, или постараться заранее найти об этом маршруте информацию. Никогда не ходите в горы по незнакомому маршруту без проводника.
В горах можно заблудиться, набрести на опасное дикое животное, упасть в обрыв.
Если вы отправляетесь на несколько дней, то оставьте свои номера мобильных телефонов в подразделениях спасателей по номеру 112, который работает в круглосуточном режиме.