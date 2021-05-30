Селеопасный период наступил в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Всего в регионе 23 селеопасных очага, которые находятся в 6 районах - Катон-Карагайском, Зайсанском, Урджарском, Тарбагатайском и районе Алтай и городе Риддере. В верховьях гор вышеуказанных районов образуется 146 мореных озера, которые представляют угрозу 13 населенным пунктам, где​ установлены​ круглосуточные посты наблюдения специалистов ВК филиала ГУ «Казселезащита». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Ежегодно в целях безопасности проводятся аэровизуальные обследования, начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полной их оттепели для контроля селеопасной обстановки. По результатам можно отметить, что морено – подпрудные и каровые озера имеют устойчивые водоудерживающие гребни, состоящие в основном из скальных пород, следовательно и низкую возможность прорыва. Прорыв возможен только при значительном сейсмическом воздействий, пояснили в ДЧС.

В области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек: Громотуха, Уба – город Риддер; Бухтарма, Хамир, Черновая - район Алтай; Бухтарма – Катон-Карагайский район; Кендерлык – Зайсанский район.

«В целях подготовки к безопасному прохождению селе-, оползнеопасного периода департаментом по чрезвычайным ситуациям, совместно с филиалом ГУ «Казселезащита» Восточно-Казахстанским территориальным эксплуатационным управлением подготовлен План мероприятий по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры области на селеопасных и оползнеопасных участках. Разработан график плановых наземных и аэровизуальных обследований по руслам рек и селе-, оползне опасных участков. Запланированы батиметрические работы на моренных озерах.

Проведена установка 46 предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18-ти щитов на оползне опасных участках, выдано 32 Уведомления-рекомендации местным исполнительным органам селе-, оползнеопасных районов и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально селеопасных участках», - сообщила пресс-служба ДЧС.

Для ведения мониторинга за селе-. оползневой обстановкой, дополнительно к 3 постоянным круглогодичным гидропостам открыто 9 сезонных гидропостов и 1 водный маршрут.

В соответствии с Планом действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий на территории области создана группировка сил и средств. В состав группировки входит 547 человек личного состава, 77 единиц техники, 15 единиц прицепных и 122 единицы переносных мотопомп, 30 единиц плавательных средств.

«Объем воды в мореных озерах составляет от 40 до 70 кубометров, ​ активных угроз схода грязевого потока нет. На территории области обстановка стабильная, все селеопасные участки находятся под наблюдением работников филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК, силы и средства департамента по ЧС ВКО находятся в постоянной готовности. В ближайшее время пройдет первый в текущем году облет обследования высокогорных мореных озер», - прокомментировали в ​филиале ВКО ​ ГУ «Казселезащита».

ДЧС ВКО ​напоминает правила безопасности в туристических поездках:

Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время суток.

До похода выясните прогноз погоды перед выходом на маршрут.

Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. При ухудшении погоды спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.

На горных маршрутах внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.

Не забирайтесь на крутые склоны в целях исключения травматизма.

Не допускайте перегрева, переохлаждения организма.

Если Вы берете с собой в горы детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их без присмотра и внимания.

Имейте с собой достаточный запас воды. Возьмите с собой ориентиры на местности (компас).

Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе. Обязательно иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов. Темп движения определяется по слабейшему в группе.

Для первого похода по незнакомому маршруту желательно найти в попутчики того, кто уже по нему ходил, или постараться заранее найти об этом маршруте информацию. Никогда не ходите в горы по незнакомому маршруту без проводника.

В горах можно заблудиться, набрести на опасное дикое животное, упасть в обрыв.

Если вы отправляетесь на несколько дней, то оставьте свои номера ​мобильных телефонов в подразделениях спасателей по номеру 112, который работает в круглосуточном режиме.