Селеопасный период начался в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Селеопасный период начался в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Всего в регионе 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддере и районе Алтай и 9 оползнеопасных участков. В верховьях гор этих районов образуется 144 моренных озера, представляющие угрозу 13 населенным пунктам.

ДЧС ВКО и «Казселезащита» напоминает, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В целях безопасности жителей призывают воздержатся от походов в горы в селеопасный период.