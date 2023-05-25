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Селеопасный период начался в Восточном Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Мая 2023, 13:48
Селеопасный период начался в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Селеопасный период начался в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Всего в регионе 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддере и районе Алтай и 9 оползнеопасных участков. В верховьях гор этих районов образуется 144 моренных озера, представляющие угрозу 13 населенным пунктам.

ДЧС ВКО и «Казселезащита» напоминает, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В целях безопасности жителей призывают воздержатся от походов в горы в селеопасный период.


Восточно-Казахстанская область   Безопасность   МЧС  
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