Селеопасные участки Алматинской области осмотрел вице-министр по ЧС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков осмотрел строительство селезадерживающих плотин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Осмотр проходил в бассейне реки Аксай и в верховьях реки Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай.
В верховьях реки Аксай расположены 18 селеопасных участков, 25 ледников, 16 мореных и ледниковых озер, в зону воздействия которых попадают свыше 30 000 человек. В зоне непосредственного воздействия селевого потока по реке Аксай находится большое количество строений жилого и социального назначения, различные инфраструктурные и инженерные объекты, в том числе стратегического и республиканского значения.
Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай обеспечит инженерную защиту от селевых потоков пионерского лагеря, лесничества, дачного массива, населённых пунктов г. Алматы, расположенных вдоль русла реки Аксай.
В верховьях реки Улкен Алматы расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 19 мореных и ледниковых озер, в зону воздействия которых попадают 1937 объектов и свыше 11 тысяч человек. Строительство плотины позволит минимизировать угрозу от селевых потоков, селей ливневого, гляциального происхождения и обеспечит инженерную защиту объектов хозяйствования и зон отдыха.
Сроки строительства объектов селезадерживающих плотин – с 2020 по 2023 годы.
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