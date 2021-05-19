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Селеопасные участки Алматинской области осмотрел вице-министр по ЧС

19 Мая 2021 18:11
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Селеопасные участки Алматинской области осмотрел вице-министр по ЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков осмотрел строительство селезадерживающих плотин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Осмотр проходил в бассейне реки Аксай и в верховьях реки Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай.

В верховьях реки Аксай расположены 18 селеопасных участков, 25 ледников, 16 мореных и ледниковых озер, в зону воздействия которых попадают свыше 30 000 человек. В зоне непосредственного воздействия селевого потока по реке Аксай находится большое количество строений жилого и социального назначения, различные инфраструктурные и инженерные объекты, в том числе стратегического и республиканского значения.

Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай обеспечит инженерную защиту от селевых потоков пионерского лагеря, лесничества, дачного массива, населённых пунктов г. Алматы, расположенных вдоль русла реки Аксай.

В верховьях реки Улкен Алматы расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 19 мореных и ледниковых озер, в зону воздействия которых попадают 1937 объектов и свыше 11 тысяч человек. Строительство плотины позволит минимизировать угрозу от селевых потоков, селей ливневого, гляциального происхождения и обеспечит инженерную защиту объектов хозяйствования и зон отдыха.

Сроки строительства объектов селезадерживающих плотин – с 2020 по 2023 годы.



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#Алматинская область   #Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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