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    08:46, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Селеопасная обстановка находится на особом контроле - ДЧС Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы совместно с «Казселезащитой» произведен аэровизуальный осмотр состояния моренных озер высокогорья города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В окрестностях города расположены 45 моренных и ледниковых озер, из которых особо прорывоопасных – 12, при этом наибольшую опасность в текущем году представляют 8 озер.

    По результатам аэровизуального облета установлено, что в связи с повышением температурного фона происходит таянье снега на ледниках, которые освободились от снега примерно на 25-75%, при этом интенсивной абляции ледников не наблюдается.

    Моренные озера на стадии заполнения, уровень воды в них не достиг критических отметок, поверхностные стоки в пределах нормы.

    На 8 озерах начаты превентивные работы по их опорожнению, где проводится расчистка и углубление эвакуационных каналов тяжелой инженерной техникой, осуществляется сброс воды по установленным 9 сифонным линиям, а также воздушными бортами АО «Казавиаспас» обеспечена доставка к озерам насосов повышенной производительности полиэтиленовых труб. Для проведения превентивных работ задействовано 90 человек.

    Для мониторинга состояния моренных озер и русел рек функционирует 22 гидрометеорологических поста АТЭТУ ГУ «Казселезащита». На сегодняшний день мутности воды на реках не наблюдается.

    В настоящее время селеопасная обстановка в городе Алматы стабильная и находится на особом контроле у Департамента по чрезвычайным ситуациям и АТЭТУ ГУ «Казселезащита». Из-за повышения температурного фона аэровизуальный осмотр моренных озер в последующем будет проводиться 2 раза в неделю.


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