Сельчане в Костанайской области украли у фермера скот на 32 млн тенге

В суде Алтынсаринского района Костанайской области было рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя села. По сговору с другими сельчанами, он украл скот у местного фермера. Сумма ущерба составила 32 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По материалам дела известно, что в 2021 году подсудимый, в группе лиц с односельчанами, по предварительному сговору, проникли в загон и совершили тайное хищение скота, принадлежащего местному крестьянскому хозяйству, причинив материальный ущерб на сумму более 32 млн тенге. Мужчина вину признал. Плюс ко всему вина была доказана показаниями свидетелей.

По итогу, суд с применением ст. 60 ч.1 УК (Назначение наказания по совокупности приговоров) назначил подсудимому окончательное наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.