Сельчане продолжают отказываться от алкоголя в Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Зерендинском районе сразу два аула сельского округа им. Канай би отказались от продажи алкогольных напитков. После такой инициативы вот уже три года здесь, по словам акима сельского округа Медета Акмагамбетова, не зарегистрировано ни одного преступления, семейно-бытового конфликта и даже мелкого хулиганства.

— Инициатива о внедрении в округе программы «Зиялы қауым» поступила от полицейских, и ее активно поддержали местные исполнительные органы, общественность и сами граждане. Сообща акмолинцы решают насущные проблемы, проводят профилактические мероприятия, работают с молодежью, — поделились в ведомстве.

Начальник местной полицейской службы Зерендинского района Ернар Садырбаев отметил, что на сегодня полностью от продажи алкоголя отказались 11 сел района.

По информации прокуратуры Акмолинской области, в селе Далабай Жаркаинского района состоялась встреча с жителями, на которой обсудили добровольный отказ от реализации алкогольной продукции.

Как добавили в ведомстве, на сегодня уже многие села Казахстана отказываются от алкоголя. В некоторых из них за последние несколько лет не зафиксировано ни одного преступления, что свидетельствует о положительном влиянии таких инициатив. И село Далабай присоединилось к числу населенных пунктов, где жители проявляют активную гражданскую позицию, стремясь к созданию безопасной и здоровой среды для жизни.

Жители других населенных пунктов также изъявляют желание присоединиться к «трезвой» акции.

Ранее сообщалось, что 21 населенный пункт отказались от алкоголя в ЗКО. Также жители 15 сельских округов отказались от алкоголя в Павлодарской области.