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    04:27, 08 Май 2025 | GMT +5

    Сельчане пожаловались на состояние дорог после паводка в Акмолинской области

    Чиновники пообещали, что восстановительные работы на разрушенных участках будут проведены после 11 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: кадр из видео

    В соцсетях акмолинцы распространяют видео состояния дороги между селами Исаковка и Костомаровка в Зерендинском районе после весенних паводков. 

    Как пояснили в акимате Зерендинского района, дорога была повреждена большегрузами.

    - В связи с началом весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителями осуществляется перевозка посевного материала. Из-за грунтовых вод и пучины дорога была повреждена большегрузным транспортом. 30 апреля текущего года аким сельского округа провёл сход с местными жителями, в котором приняли участие сельхозтоваропроизводители и руководитель районного отдела ЖКХ. По итогам схода было принято решение о проведении восстановительных работ на указанных участках дороги после 11 мая 2025 года, - отметили в ведомстве.

    Отмечается, что имеется разработанный проект «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения от трассы Кокшетау – Атбасар – Викторовка – Костомаровка – Исаковка – Уялы», прошедший государственную экспертизу. Стоимость проекта составляет 1 млрд 200 млн тенге. Отделом ЖКХ подана заявка в областные органы на финансирование.

    Ранее сообщалось, что в Астане закроют на ремонт участок улицы Жанаконыс. 

    Теги:
    Дороги Акимат Паводки Акмолинская область Ремонт дорог
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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