Сельчане пожаловались на состояние дорог после паводка в Акмолинской области

В соцсетях акмолинцы распространяют видео состояния дороги между селами Исаковка и Костомаровка в Зерендинском районе после весенних паводков.

Как пояснили в акимате Зерендинского района, дорога была повреждена большегрузами.

- В связи с началом весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителями осуществляется перевозка посевного материала. Из-за грунтовых вод и пучины дорога была повреждена большегрузным транспортом. 30 апреля текущего года аким сельского округа провёл сход с местными жителями, в котором приняли участие сельхозтоваропроизводители и руководитель районного отдела ЖКХ. По итогам схода было принято решение о проведении восстановительных работ на указанных участках дороги после 11 мая 2025 года, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что имеется разработанный проект «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения от трассы Кокшетау – Атбасар – Викторовка – Костомаровка – Исаковка – Уялы», прошедший государственную экспертизу. Стоимость проекта составляет 1 млрд 200 млн тенге. Отделом ЖКХ подана заявка в областные органы на финансирование.

Ранее сообщалось, что в Астане закроют на ремонт участок улицы Жанаконыс.