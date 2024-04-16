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    19:52, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Сельчане должны входить в состав комиссий по оценке ущерба — сенатор Асем Рахметова

    паводки, сенатор
    Фото: Сенат Парламента РК

    Депутат Сената Парламента РК Асем Рахметова встретилась с эвакуированными жителями сел Бесколь, Тепличное, Мичурино Кызылжарского района, а также микрорайонов Кожевенный, Заречное, Подгорное города Петропавловска Северо-Казахстанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    По словам депутата, один из актуальных вопросов, поднимаемых эвакуированными жителями, каким образом и когда они получат компенсацию за понесенный ими ущерб.

    — Пострадавшим будут выплачены единоразовые выплаты в размере от 100 до 200 МРП. На эти цели выделено 85 млн тенге. Сейчас мы получаем предложения о том, чтобы общественники и жители участвовали в работе комиссий по определению ущерба. Мы со своей стороны, конечно, будем ходатайствовать, чтобы обязательно в эти комиссии включали активных жителей поселков, — сообщила сенатор.

    Также депутат подчеркнула, что в дальнейшем будет производиться подсчет ущерба, который по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева будет компенсирован.

    паводки, сенатор
    Фото: Сенат Парламента РК
    паводки, сенатор
    Фото: Сенат Парламента РК

     

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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