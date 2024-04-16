Депутат Сената Парламента РК Асем Рахметова встретилась с эвакуированными жителями сел Бесколь, Тепличное, Мичурино Кызылжарского района, а также микрорайонов Кожевенный, Заречное, Подгорное города Петропавловска Северо-Казахстанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

По словам депутата, один из актуальных вопросов, поднимаемых эвакуированными жителями, каким образом и когда они получат компенсацию за понесенный ими ущерб.

— Пострадавшим будут выплачены единоразовые выплаты в размере от 100 до 200 МРП. На эти цели выделено 85 млн тенге. Сейчас мы получаем предложения о том, чтобы общественники и жители участвовали в работе комиссий по определению ущерба. Мы со своей стороны, конечно, будем ходатайствовать, чтобы обязательно в эти комиссии включали активных жителей поселков, — сообщила сенатор.

Также депутат подчеркнула, что в дальнейшем будет производиться подсчет ущерба, который по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева будет компенсирован.

Фото: Сенат Парламента РК