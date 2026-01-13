Сельчан осудили за нападение на полицейского в Костанайской области

Как установил суд, вечером 18 июня 2025 года в селе Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехали к кафе, чтобы забрать несовершеннолетнего. Между ними и окружающими произошёл конфликт, в ходе которого К. ударил своего пасынка.

На место прибыл участковый инспектор полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей. Он попытался пресечь нарушение общественного порядка, однако мужчины начали вести себя агрессивно, выражались нецензурной бранью и оказали активное сопротивление, применив к полицейскому физическую силу. В результате инспектор получил телесные повреждения, также было повреждено форменное обмундирование.

В суде государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. Один из подсудимых частично признал вину и принёс извинения потерпевшему, второй вину не признал. Потерпевший поддержал позицию обвинения.

Суд учел наличие у обоих подсудимых малолетних детей, раскаяние и положительные характеристики. В итоге одному из сельчан назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы, а с учётом предыдущего приговора — 5 лет 3 месяца ограничения свободы.

Второй получил 5 лет ограничения свободы.

После оглашения приговора оба подсудимых были освобождены в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Об инциденте стало известно в ноябре 2025 года, когда прокуратура утвердила обвинительный акт по данному делу и отправила материалы в суд.