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    21:18, 21 Август 2023 | GMT +6

    Села ЗКО получили еще 3 модернизированных медпункта

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    Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Три медицинских пункта районной больницы Акжаикского района в селах Жанажол, Сарман и Шабдаржап открыли свои двери для сельчан после капитального ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Акжаикского района Калияр Айтмуханбетов и руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Ерлан Токсанов.

    Внутри новых оборудованных зданий созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи населению – обновленная мебель, медицинские кушетки, шкафы. Предусмотрено приобретение дополнительной оргтехники. Эти меры направлены на улучшение комфорта, как для пациентов, так и для медицинского персонала.

    Медицинский пункт в селе Жанажол обслуживает 290 человек, в селе Сарман - 169 человек и 562 сельских жителя могут получать медпомощь в селе Шабдаржап.

    Оснащение медицинских учреждений в сельской местности новым медицинским обрудованием позволяет обеспечить сельчанам доступ к более качественной медицинской помощи.


    Теги:
    Минздрав РК Западно-Казахстанская область Здравоохранение
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