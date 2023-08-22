Села ЗКО получили еще 3 модернизированных медпункта

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Три медицинских пункта районной больницы Акжаикского района в селах Жанажол, Сарман и Шабдаржап открыли свои двери для сельчан после капитального ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Акжаикского района Калияр Айтмуханбетов и руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Ерлан Токсанов.

Внутри новых оборудованных зданий созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи населению – обновленная мебель, медицинские кушетки, шкафы. Предусмотрено приобретение дополнительной оргтехники. Эти меры направлены на улучшение комфорта, как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Медицинский пункт в селе Жанажол обслуживает 290 человек, в селе Сарман - 169 человек и 562 сельских жителя могут получать медпомощь в селе Шабдаржап.

Оснащение медицинских учреждений в сельской местности новым медицинским обрудованием позволяет обеспечить сельчанам доступ к более качественной медицинской помощи.