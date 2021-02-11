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Села Восточно-Казахстанской области подключат к 4G

Автор:  
Руслан Шакабаев
11 Февраля 2021, 15:00
Села Восточно-Казахстанской области подключат к 4G

АКСУАТ. КАЗИНФОРМ - В селах Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области подключат к сети интернет 4G, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

На отчетной встрече, которая проходила в режиме онлайн аким Тарбагатайского района Асхат Смаилов, сообщил, что на протяжении многих лет качество интернета для жителей сельских населенных пунктов в пограничной зоне является актуальным вопросом повестки дня. По словам акима района, сегодня идет активная работа по налаживанию связи с селами.

«В I квартале 2020 года кабелем на глубине 1,2 метра проложена широкополосная оптоволоконная интернет-связь в 11 населенных пунктов Тарбагатайского района. Протяженность составляет 260 километров. Он установлен в восьми административных зданиях сельского округа, восьми врачебных поликлиниках, восьми участковых пунктах и 19 школах. В ближайшее время жителям этих сел будет предоставлен интернет 4G. В прошлом году на установку системы связи было выделено 543 млн тенге. В текущем году работа будет продолжена. Для обеспечения населенных пунктов, имеющих проблемы с интернетом, планируется установить связь сотовых операторов через сети спутниковой и радиорелейной связи», - сказал аким района А.Смаилов.

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В прошлом году проведена большая работа по повышению благосостояния жителей Тарбагатайского района. Многодетным и малообеспеченным семьям предоставлено 48 квартир. Для обеспечения жителей района чистой питьевой водой был построен новый водопровод в селах Акмектеп и Екпин, также проведена реконструкция сетей в селе Манырак. Кроме того, установлены блочно-модульные станции в населенных пунктах Айнабастау, Алгабас, Акжал, Жолкурылыс. Обеспечено чистой водой 52 населенных пункта или 95,5%.

Присутствовавший на совещании глава региона Даниал Ахметов дал положительную оценку мерам по профилактике коронавирусной инфекции в районе.

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«За весь период эпидемиологической ситуации по району зарегистрировано 559 больных коронавирусной инфекцией. В последнее время этот показатель снижается, а больных нет вообще. Это говорит о качестве медицины и профилактике эпидемии в районе. В прошлом году я поручил провести капитальный ремонт здания старой больницы в селе Аксуат. Также отремонтирован лифт здания районной больницы №2 в селе Акжар, который составил 18,2 млн тенге и был выполнен капитальный ремонт котельной районной больницы в селе Аксуат на 37,6 млн тенге. В целях обеспечения больниц современным оборудованием было выделено 244 млн тенге. Из этой суммы приобретено 22 единицы медицинского оборудования. В район передано девять машин скорой помощи», - сообщил глава региона.

В районе население обслуживается двумя больницами, 28 врачебными амбулаториями, двумя фельдшерско-акушерскими и 33 медицинскими пунктами.

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