Села в Атырауской области со слабым медобслуживанием назвала Ажар Гиният

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В каких населенных пунктах Атырауской области слабо охвачено медицинское обслуживание, назвала министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках работы республиканской комиссии при посещении населенных пунктов Алмалы, Берекели, в перспективных селах отмечается отсутствие правильных медицинских построек. Медицинским работникам, в особенности врачам, также населению не созданы условия. По информации акимата, на сегодняшний день разрабатываются соответствующие документы для строительства этих учреждений. Со следующего года планируется строительство медицинских организаций в названных населенных пунктах», - рассказала Ажар Гиният во время пресс-конференции региональной службы коммуникаций Атырауской области.

По данным Ажар Гиният, до 2026 года акимат Атырауской области планирует ввести в эксплуатацию 19 объектов первичной медико-санитарной помощи, которые покроют потребности населения.

«В текущем году ведется строительство семи объектов: медицинского поста в селе Кадырка Курмангазинского района, медицинского поста в селе Енбекшил Махамбетского района, фельдшерско-амбулаторного поста в селе Аккистау Исатайского района, врачебной амбулатории в микрорайоне Береке города Атырау, врачебной амбулатории в селе Жана Каратон Жылыойского района, строительство врачебной амбулатории в микрорайоне Кара депо города Атырау. Некоторые объекты близки к завершению», - сказала глава ведомства.

Ранее министр пояснила, почему в Атырауской области наблюдается дефицит медицинских работников.