Села Казахстана начинают подключать к скоростному Интернету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и коммуникаций РК и его партнеры подписали договор, благодаря которому более тысячи сел Казахстана будут обеспечены широкополосным доступом в Интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Договор государственно-частного партнерства помимо министерства сегодня на площадке СЦК подписали АО «Казахтелеком» и консорциум из ТОО «SilkNetCom» и АО «Транстелеком».

В своем Послании Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить сельские населенные пункты доступом к высокоскоростному Интернету. Поэтому МИК РК разработало и теперь начинает реализацию масштабного проекта, который предусматривает проведение волоконно-оптических линий связи.



По словам вице-министра информации и коммуникаций РК Дарына Туякова, за три года реализации этого проекта к скоростному Интернету подключат 1 200 сел, где проживают 2,4 миллиона человек. Доступ к Интернету получат 3 700 школ, больниц, акиматов и других государственных учреждении. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи составит более 20 тысяч километров.

«Мы предполагаем, что строительство будет идти в три этапа. В 2018 году, планируется, что скоростным Интернетом будут охвачены 105 тыс. человек. В 2019 году охват составит более 1 288 тыс. человек, и более 1 млн человек будут охвачены Интернетом в 2020 году», - рассказал Дарын Туяков.



Председатель правления ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» (компания-консультант по всем республиканским ГЧП-проектам) Адиль Утембаев рассказал журналистам, общий объем инвестиций привлекаемых в проект компаний, в ближайшие три года составят более 60 млрд тенге.

«Согласован тариф, и на основании него государство после введения точек в эксплуатацию будет закупать эти услуги. Договором предусматриваются технические параметры оказания услуг, в частности скорость и прочие технические параметры. Если эти параметры не соблюдаются, идет система штрафов», - добавил Адиль Утембаев.



Как считают эксперты, благодаря этой системе поставщики услуг смогут предоставлять доступ к скоростному Интернету для сельчан по низким ценам.

«Потому что для самих школ и больниц финансирование подключения и использования идет через госпрограмму, то есть учителя и ученики будут получать Интернет бесплатно. То есть за них будет платить республиканский бюджет. И поскольку в рамках контракта ГЧП инвесторы окупают свои затраты, то по сути, они могут оказывать услуги населению по очень низким тарифам», - считает Адиль Утембаев.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев пояснил, что дифференциации по ценам на услуги Интернета между селом и городом не будет.



«На абонента, в среднем, приходиться 2 000 тенге, для домохозяйства - 4 000. Такой же тариф будет и на селе, у нас хорошо проработан контракт. Поэтому я думаю, что дифференциации между городом и селом не будет», - добавил он.

В заключение вице-министр Дарын Туяков подчеркнул, что этот проект позволит устранять цифровое неравенство между городом и селом.

«Реализация данного проекта послужит тому, что в Казахстане будет сформирована достаточно надежная инфраструктура, которая будет основываться именно на оптоволоконных линиях связи. И в будущем это послужит хорошим фундаментом для цифровизации всей экономики», - заключил он.