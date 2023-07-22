Сель в Алматинской области: какие имеются последствия на данный момент

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Принятые ранее превентивные меры позволили минимизировать последствия селевых выбросов в Алматинской области за истекшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время в горах города Алматы, Алматинской области и области Жетысу сохраняется высокая степень селевой опасности гляциального и ливневого генезиса.

Сформировано 11 аварийно-механизированных бригад.

Селезадерживающей плотиной «Аюсай» не допущено селевого потока по реке Кумбель ниже расположенных населенных пунктов.

С начала года проведено 18 аэровизуальных и более 700 наземных обследований, проводятся рекогносцировочные работы на моренных озерах, сообщают в ведомстве.