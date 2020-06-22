Сель сошел на западе Турции: пять человек погибли

БУРСА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ – Пять человек погибли при сходе селя на западе Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Жертвами схода селя в провинции Бурса на западе страны, по последним данным, стали пять человек, поиски одного жителя продолжаются.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли и глава МВД Сулейман Сойлу, находящиеся в зоне бедствия, проинформировали турецкого лидера о последней ситуации в регионе.

Далее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с родственниками погибших при сходе селя, выразив им соболезнования.