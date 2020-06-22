+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 21 °С
USD 402.72 EUR 451.57
RUB 5.81 CNY 56.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сель сошел на западе Турции: пять человек погибли

22 Июня 2020 20:35
Поделиться:
Сель сошел на западе Турции: пять человек погибли

БУРСА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ – Пять человек погибли при сходе селя на западе Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Новости по теме
В карантинном комплексе под Ташкентом найден повешенным мужчина
Мужчина утонул, спасая девушку, в Акмолинской области Погиб мужчина, выпавший из окна многоэтажки в Нур-Султане Мальчик утонул в бассейне одной из зон отдыха в Жамбылской области

Жертвами схода селя в провинции Бурса на западе страны, по последним данным, стали пять человек, поиски одного жителя продолжаются.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли и глава МВД Сулейман Сойлу, находящиеся в зоне бедствия, проинформировали турецкого лидера о последней ситуации в регионе.

Далее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с родственниками погибших при сходе селя, выразив им соболезнования.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Турция  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив