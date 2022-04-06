Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Сельскую школу подтопило талыми водами в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
6 Апреля 2022, 17:45
Сельскую школу подтопило талыми водами в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селе Степняк Уштогайского сельского округа Костанайской области талыми водами подтопило входную часть школы. Видео с подтоплением корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировали в областном управлении образования.

«В ночь с 5 на 6 апреля 2022 года в КГУ «Степнякская основная средняя школа отдела образования Амангельдинского района» Управления образования акимата Костанайской области при таянии снега был частично подтоплен входной коридор школы. В учебные кабинеты, коридоры и рекреации школы вода не попала, подтоплена была лишь входная группа»,- прокомментировали в ведомстве.

Коридор, по информации профильного ведомства, был оперативно осушен и очищен от талых вод до начала учебных занятий. Сам учебный процесс в школе проведён в этот день в штатном режиме.

В данное время опасности от талых вод, как заверили в управлении, не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что талыми водами размыто три участка дорог областного значения в Костанайской области. В целом, пока паводковая ситуация в регионе, по информации ДЧС, стабильная.


Костанайская область   Происшествия   Паводок   Регионы Казахстана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области