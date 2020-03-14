Сельскую школу передали в доверительное управление в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области передали в доверительное управление среднюю школу в селе Петерфельд Кызылжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении образования уверены, что передача школы в частные руки пойдет только на пользу учебному заведению.

«По этому проекту приняты гособязательства, предусматривающие возмещение затрат. Частный партнер обязан обеспечить организацию горячего питания, подвоз учащихся, учебники и учебно-методические комплексы, участие в олимпиадах и конкурсах, производить начисление заработной платы не ниже уровня действующего законодательства РК», - рассказала руководитель управления Гульмира Каримова.

Школу в Петерфельде построили в 1969 году. Физический износ ее достиг 80%. Доверительный управляющий уже вложил 3 млн тенге. Обновилась школьная мебель, кухонное оборудование. Косметический ремонт сделали в столовой, раздевалках, туалете.

«В школе обучаются 216 учащихся. Для 93 учащихся 1-4 классов и 36 детей из социально-уязвимых семей организовано бесплатное горячее питание», - добавила Г. Каримова.

В доверительное управление школу передали на 10 лет. Сумма инвестиций составит 249,5 млн тенге.



