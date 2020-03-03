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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в столице
3 Марта 2020 18:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На весенней ярмарке свои товары представят производители Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областей, а также столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
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7 и 8 марта в ТД «Аспар Базар», расположенного по улице Кошкарбаева, 37, состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции регионов республики и столицы.
Цены на продукты питания: килограмм картофеля, лука и моркови – по 85 тенге, капуста – 100 тенге, говядина – 1700-1800 тенге.
Ярмарка будет проходить каждую субботу и воскресенье до конца апреля. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 55-69-78, 55-68-99.
Ключевые слова: Нур-Султан,
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