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Сельского акима в СКО рекомендовали уволить за нетрезвую езду на служебной машине

25 Ноября 2022, 22:31
Сельского акима в СКО рекомендовали уволить за нетрезвую езду на служебной машине

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Юбилейного сельского округа района Шал акына. Чиновник разъезжал по райцентру на служебном автомобиле в нетрезвом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте по делам государственной службы сообщили, что Беркут Шекенов по решению суда подвергался административному аресту на 20 суток.

В ходе служебного расследования выяснилось, что после участия в сельскохозяйственной ярмарке в Астане чиновника пригласил на ужин в придорожное кафе продавец меда. Там они распили бутылку медовухи. После чего Шекенов, не имея прав, сел за руль служебной «Тойоты». В райцентре его остановили патрульные для проверки документов.

Члены Совета по этике считают, что «своими действиями чиновник нарушил общепринятые морально-этические нормы, допустил антиобщественное поведение, выразившееся в управлении служебным автомобилей без навыков вождения и отсутствием права управления в состоянии алкогольного опьянения». Сам Шекенов вину не отрицал.

У сельского акима уже есть дисциплинарное взыскание в виде замечания. Совет по этике рекомендовал акиму района Шал акына уволить Шекенова с занимаемой должности.


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