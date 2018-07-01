Сельского акима уволили за проступки в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Временно отстранённого от работы акима Михайловского сельского округа Костанайской области Адильбека Какимбекова, который самовольно, без участия населения прервал действующий меморандум и забрал земли у крестьянского хозяйства, уволен акимом Мендыкаринского района по рекомендации членов Совета по этике, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Факт увольнения Какимбекова с должности акима Михайловского сельского округа подтвердили в отделе кадров районного акимата
Здесь же сообщили, что Адильбек Какимбеков с решением не согласен. Будет ли он обжаловать данное решение и обращаться в суд, пока неизвестно.
Напомним, дисциплинарное дело в отношении экс-акима Михайловского сельского округа Мендикаринского района Адильбека Какимбекова было рассмотрено на заседании Совета по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.
В ходе заседания были озвучены итоги служебной проверки. Так, в действиях Какимбекова усмотрены признаки проступков, дискредитирующих государственную службу.
- Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области
- Утвержден госзаказ на подготовку специалистов с послесредним образованием в Кызылординской области
- Зарплату увеличат переезжающим в Туркестан госслужащим
- 5 пешеходных переходов построят в Атырау
- Костанайские конфеты популярны в Челябинске
- Горняки массово отравились в Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана