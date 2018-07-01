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Сельского акима уволили за проступки в Костанайской области

26 Июля 2018 13:07 235
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Сельского акима уволили за проступки в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Временно отстранённого от работы акима Михайловского сельского округа Костанайской области Адильбека Какимбекова, который самовольно, без участия населения прервал действующий меморандум и забрал земли у крестьянского хозяйства, уволен акимом Мендыкаринского района по рекомендации членов Совета по этике, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

Факт увольнения Какимбекова с должности акима Михайловского сельского округа подтвердили в отделе кадров районного акимата

Здесь же сообщили, что Адильбек Какимбеков с решением не согласен. Будет ли он обжаловать данное решение и обращаться в суд, пока неизвестно.  

Напомним, дисциплинарное дело в отношении экс-акима Михайловского сельского округа Мендикаринского района Адильбека Какимбекова было рассмотрено на заседании Совета по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области. 

В ходе заседания были озвучены итоги служебной проверки. Так, в действиях Какимбекова усмотрены признаки проступков, дискредитирующих государственную службу.

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Акимат,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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