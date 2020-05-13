Сельского акима сняли с должности в Мангистау из-за вспышки коронавируса

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области сняли с должности аким села, в котором зарегистрировали больше всего заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

За 10 дней в селе Сенек Каракиянского района выявили 23 случая. Заразились люди на одном из семейных торжеств. За несоблюдение ими правил карантина акима отстранили, строгий выговор получил и глава района. Сейчас на въезде в село установили контрольно-пропускные пункты, усилена охрана.

Бейнеуский и Каракиянские районы лидируют по числу заболевших COVID-19. Коронавирус диагностировали у 129 жителей. Карантин в Мангистауской области продлен до 25 мая.

«В созданных стационарных организациях против инфекции находятся 112 пациентов. Среди них одна беременная женщина и 28 детей. На сегодняшний день состояние троих пациентов оценивается как стабильно тяжелое, 26 пациентов - средней тяжести. 16 пациентов были выписаны домой за этой время. Ожидается выписка еще 10 пациентов», - сообщила руководитель областного управления здравоохранения Жамал Жаманбаева.