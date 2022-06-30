Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сельского акима подозревают в получении взятки в СКО
30 Июня 2022 20:29

Сельского акима подозревают в получении взятки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акима Спасовского сельского округа Есильского района Северо-Казахстанской области Азамата Жолдаякова подозревают в получении взятки в размере 130 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной прокуратуры, 26-го июня сотрудники Антикоррупционной службы в ходе проведения обыска у Жолдаякова изъяли денежные средства.

«В установленном законом порядке он признан подозреваемым. Дал признательные показания. В отношении него применена мера принуждения в виде обязательства о явке. По уголовному делу проводится досудебное расследование», - прокомментировали в надзорном органе.

Буквально вчера, 29-го июня, информацию о задержании сельского акима подтвердил на брифинге службы центральных коммуникаций глава региона Кумар Аксакалов.

В том случае, если Жолдаяков является назначенным акимом и его вина будет доказана в суде, в отставку придется уйти акиму Есильского района.


Новости по теме
Предложения алматинцев лягут в основу Плана развития города - депутат маслихата
Две трубы демонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Предложения алматинцев лягут в основу Плана развития города - депутат маслихата
Две трубы демонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2
Пятилетние сестры-близняшки выпали из окна в Атырау
Загоревшуюся автомашину потушили курсанты военно-технической школы Тараза
Человек пострадал при инциденте с лифтом в Алматы
Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области осужден за взятку
Более 100 животных пытались вывезти контрабандой из Таиланда в Индию
Напавшие на акимат Шымкента во время январских беспорядков преданы суду

Лента новостей

Архив