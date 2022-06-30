30 Июня 2022 20:29

Сельского акима подозревают в получении взятки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акима Спасовского сельского округа Есильского района Северо-Казахстанской области Азамата Жолдаякова подозревают в получении взятки в размере 130 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной прокуратуры, 26-го июня сотрудники Антикоррупционной службы в ходе проведения обыска у Жолдаякова изъяли денежные средства.

«В установленном законом порядке он признан подозреваемым. Дал признательные показания. В отношении него применена мера принуждения в виде обязательства о явке. По уголовному делу проводится досудебное расследование», - прокомментировали в надзорном органе.

Буквально вчера, 29-го июня, информацию о задержании сельского акима подтвердил на брифинге службы центральных коммуникаций глава региона Кумар Аксакалов.

В том случае, если Жолдаяков является назначенным акимом и его вина будет доказана в суде, в отставку придется уйти акиму Есильского района.