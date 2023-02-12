Сельское население превышает городское в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году родились 5 848 человек, скончались – 6 292. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди новорожденных 2 989 мальчиков и 2 859 девочек. Из них более 42% появились на свет в Петропавловске. Среди районов наиболее высокая рождаемость в Уалихановском, Акжарском, Тимирязевском и районе им. Г.Мусрепова. Самая низкая рождаемость в Мамлютском, Кызылжарском и Аккайынском районах.

За год по области зарегистрировали 3 558 браков. По данным органов регистрации актов гражданского состояния, без учета решений судов о расторжении брака оформлено 680 разводов.

Основными причинами смерти жителей региона стали болезни системы кровообращения – около 16%, органов дыхания – 15%, новообразования – почти 9%, болезни органов пищеварения – более 8%. На несчастные случаи, отравления и травмы приходятся 7% смертей.

Численность населения области на 1 января нынешнего года составила 534 тысячи человек. В том числе городского 258,9 тысячи человек, или 48,5%, сельского – 275,1 тысячи человек, или 51,5%.