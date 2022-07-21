21 Июля 2022 11:37

Сельский учитель поступила в топовый вуз в США по программе «Болашак»

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Учителю математики средней школы села Узынагаш в Алматинской области Гүлзие Құрманқан присуждена международная стипендия «Болашак». Гүлзия пройдет обучение в магистратуре ведущего вуза США - в Университете Южной Флориды по специальности «Математическое образование», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт стипендии «Болашак».

Педагог самостоятельно изучила английский язык с нулевого уровня при помощи онлайн-уроков и лекций в интернете. Изучению языка Гүлзия уделяла 5-6 часов ежедневно. Благодаря этому она успешно сдала IELTS, набрав 7 баллов из 9.

«Не выезжая из своего родного села, я успешно прошла конкурсный отбор на присуждение стипендии «Болашак». Я училась в обычной сельской школе, в которой сейчас работаю, и даже представить не могла, что у меня будет возможность обучиться в лучшем вузе мира. Уверена, что знания и вера в себя всегда помогут добиться желаемого. Мне хочется, чтобы мои ученики тоже имели возможность получить лучшее образование в мире. Надеюсь, многие вдохновятся моим примером», - поделилась Гүлзия Құрманқан.

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом в первом потоке 2022 года стипендия присуждена 199 казахстанцам. Из них 23 стипендиата - это учителя и преподаватели.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60. До конца текущего года состоятся еще два заседания Республиканской комиссии. Документы для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» принимаются до 14 октября текущего года. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится также до 14 октября 2022 года.

Фото: bolashak.gov.kz