Сельский рынок горел в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Бутики и кровля торгового павильона пострадали при пожаре на рынке в селе Узынагаш Алматинской области. Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«17 октября 2018 года в 15 часов 40 минут поступила информация о пожаре на территории рынка «Дарабоз», находящегося в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Ликвидация возгорания производилась силами сотрудников ГУ «СП и АСР» ДЧС Алматинской области - 12-ти сотрудников и 3 единиц техники», - говорится в сообщении.



Пожар локализован в 16:59 и ликвидирован в 17:40, от огня пострадало 168 кв. метров пластиковых бутиков и кровля торгового павильона.

Жертв и пострадавших нет.