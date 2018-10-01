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Сельский рынок горел в Алматинской области

17 Октября 2018 18:07 143
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Сельский рынок горел в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Бутики и кровля торгового павильона пострадали при пожаре на рынке в селе Узынагаш Алматинской области. Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

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«17 октября 2018 года в 15 часов 40 минут поступила информация о пожаре на территории рынка «Дарабоз», находящегося в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Ликвидация возгорания производилась силами сотрудников ГУ «СП и АСР» ДЧС Алматинской области - 12-ти сотрудников и 3 единиц техники», - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 16:59 и ликвидирован в 17:40, от огня пострадало 168 кв. метров пластиковых бутиков и кровля торгового павильона.
Жертв и пострадавших нет.

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Ключевые слова: Происшествия, Алматинская область,
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