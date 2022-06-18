18 Июня 2022 21:43

Сельский колледж в СКО отдали в доверительное управление университету из Алматы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области еще один сельский колледж передали в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Кумар Аксакалов на своей странице в социальной сети рассказал о рабочей поездке в Айыртауский район. Сообщил, как идет ремонт социальных объектов и инфраструктуры в селах и о судьбе колледжа в селе Лобаново.

«Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) взял под управление здание бывшего Лобановского колледжа и проводит реконструкцию. Будет создан новый колледж с современными методами обучения и технологий. Континент учащихся составит 800 человек. В капремонт вкладывают 160 млн тенге. На приобретение оборудования направят 140 млн тенге. Будет создано 25 постоянных рабочих мест с доведением до 100», — проинформировал К. Аксакалов.

В регионе это не первый колледж, который передают в доверительное управление. В 2020-м году теперь уже бывший руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщала , что такая процедура предстоит Петропавловскому колледжу железнодорожного транспорта и Петровскому агротехническому колледжу.

В доверительное управление в области передают детские оздоровительные лагер и, детские сады , школы и даже вуз с этого года находится под управлением университета Аризоны.



