Сельский интернет – рост из года в год

Количество абонентов из сельской местности стремительно растет каждый год. Большую роль в этом играет реализация программы «250+», направленная на обеспечение связью и интернетом отдаленных сел страны.

Январь – традиционный месяц подведения итогов. Специалисты Tele2/Altel, входящего в группу компаний АО «Казахтелеком», поделились результатами исследований по количеству абонентов в 2022 году. Аналитики посчитали, что процент пользователей сети Tele2/Altel из сельской местности по итогам минувшего года достиг отметки в 45 процентов. Этот показатель демонстрирует рост доступности мобильного интернета в селах страны, чему безусловно способствует программа «250+».

Драйвером стремительного роста интернета в сельской местности стал курс оператора как на покрытие новых сел услугами связи, так и на технические улучшения качества сигнала. В рамках реализации программы «250+» Tele2/Altel не только обеспечил интернетом отдаленные села республики, но и постоянно инвестирует в развитие инфраструктуры на местах. Это еще один шаг к увеличению важнейшей статистики. Дело в том, что Казахстан согласно данным Международного союза электросвязи, по показателям пользователей интернетом давно перешагнул отметку в 90%. Это выше как среднемировых (39%), так и европейских (80%) показателей.

В минувшем году оператор уделил повышенное внимание переводу сел на более эффективную трансмиссию. В первую очередь это касалось тех СНП, что в рамках строительства сети получили спутниковый сигнал. При этом виде трансмиссии ретранслятор вынесен на большую высоту, что и является причиной медленного соединения с сетью. После проведения работ по замене оборудования,

села из Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей были переведены на ВОЛС от «Казахтелекома». Это обеспечивает надежный сигнал и более быструю скорость передачи данных.

Евгения Бекбулатова, директор по связям с общественностью Tele2/Altel:

В 2023 году наша компания продолжит уделять большое внимание развитию сельского интернета. Это касается и технической, и творческой стороны вопроса. Ни для кого не секрет, что оператор с большим интересом наблюдает как за ростом потребления, так и ростом производства контента из сельской местности. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем авторов из глубинки, стимулируем их желание рассказать о своем быте, традициях, увлечениях. В наступившем году мы готовим множество активностей, для поддержки талантов из отдаленных СНП.