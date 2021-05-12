Сельский аким в Костанайский области награждён за помощь в задержании преступника

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким сельского округа Карасу в Костанайской области награжден часами с логотипом МВД, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

А ким села Карасу Костанайской области Гасырсеит Коржынбаев награжден также грамотой за помощь в задержании подозреваемого, совершившего убийство.

«Преступление было совершено в Амангельдинском районе села Карасу Костанайской области. На пульт 102 поступило анонимное сообщение с просьбой направить сотрудников полиции. По прибытии участковый обнаружил труп 55-летнего жителя села с признаками насильственной смерти. Также с ножевыми ранениями госпитализировали пожилую женщину»,- сообщает полиция.

Прибывшие на место преступления участковый и аким сельского округа бросились на поиски подозреваемого, который, по словам очевидцев, направился в сторону трассы.

«Следом за 47-летним мужчиной, разделившись, направились участковый и сельский аким. Последний, увидев подозреваемого, стал вызывать подмогу. Однако мужчина успел нанести себе резаные раны и был госпитализирован в районную больницу», - рассказали в полиции.

В настоящее время ведется досудебное расследование по двум статьям - «Убийство» и «Покушение на убийство». Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.