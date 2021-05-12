РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 12 Май 2021 | GMT +6

    Сельский аким в Костанайский области награждён за помощь в задержании преступника

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким сельского округа Карасу в Костанайской области награжден часами с логотипом МВД, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    А ким села Карасу Костанайской области Гасырсеит Коржынбаев награжден также грамотой за помощь в задержании подозреваемого, совершившего убийство.

    «Преступление было совершено в Амангельдинском районе села Карасу Костанайской области. На пульт 102 поступило анонимное сообщение с просьбой направить сотрудников полиции. По прибытии участковый обнаружил труп 55-летнего жителя села с признаками насильственной смерти. Также с ножевыми ранениями госпитализировали пожилую женщину»,- сообщает полиция.

    Прибывшие на место преступления участковый и аким сельского округа бросились на поиски подозреваемого, который, по словам очевидцев, направился в сторону трассы.

    «Следом за 47-летним мужчиной, разделившись, направились участковый и сельский аким. Последний, увидев подозреваемого, стал вызывать подмогу. Однако мужчина успел нанести себе резаные раны и был госпитализирован в районную больницу», - рассказали в полиции.

    В настоящее время ведется досудебное расследование по двум статьям - «Убийство» и «Покушение на убийство». Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!